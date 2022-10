«Nettoyez ce tas de fumier»: des supporters d’Anderlecht lancent une pétition et demandent du changement dans le club

« Assez c’est assez ! Rendez-nous Anderlecht ! » est le titre de cette pétition lancée sur Avaaz.org. Plus de deux cents personnes ont déjà signé cette pétition. « Il y a quelques mois, on mettait une icône du club à la poubelle sur base d’une question de principe et remplacée par une erreur d’entraîneur. Un entraîneur qui est en rupture avec les valeurs de notre club et qui ne respire en rien notre philosophie », peut-on lire dans le texte de la pétition.

« On lui a donné une chance mais regardez, quelques mois plus tard on a dégringolé plus bas que jamais, nos talents sont mal gérés, ça gronde à tous les niveaux du club et on enchaîne les défaites les unes après les autres » continue ainsi un supporter qui envoie cette pétition à Marc Coucke.