«Je suis infiniment reconnaissante»: l’athlète iranienne Elnaz Rekabi remercie ses soutiens sur Instagram

La sportive iranienne Elnaz Rekabi, accueillie en héroïne à Téhéran après avoir pris part à une compétition sans voile en Corée du Sud, a remercié ses soutiens dans la nuit de vendredi à samedi, sur Instagram.

«Je suis infiniment reconnaissante envers le peuple iranien, les personnes les plus honorables du monde, les athlètes et les non-athlètes pour votre soutien, et pour tous les soutiens à l’étranger», a-t-elle écrit, dans ce premier message sur les réseaux sociaux depuis son retour des championnats d’Asie d’escalade, à Séoul. La publication signée «Moi, le peuple, Iran» est parue en farsi et en anglais.