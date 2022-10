D1A: Edward Still n’est plus l’entraîneur du Sporting de Charleroi

Le club carolo a annoncé la nouvelle ce samedi en tout début d’après-midi : Edward Still est démis de ses fonctions et n’est plus l’entraîneur du Sporting de Charleroi. Frank Defays assurera l’interim.

À travers un communiqué posté sur Internet, le Sporting de Charleroi a annoncé le licenciement d’Edward Still après la lourde défaite des Zèbres contre le Cercle Bruges ce vendredi soir (4-1). Frank Defays va prendre le relais en tant qu’intérim jusqu’à ce que le club trouve le successeur d’Edward Still. L’ensemble du staff carolo devrait poursuivre l’aventure carolo, à l’exception probablement de Nicolas Still, le frère qu’Edward.

Mehdi Bayat avait annoncé dans nos colonnes cette semaine qu’il avait eu une franche discussion avec son entraîneur pour mettre les choses au point. « On a eu une discussion franche tous les deux et ce qui s’est dit ce mercredi concerne l’entraîneur et le patron du club. Edward sait ce qu’il a à faire et à lui d’essayer de le faire. Après, il y a une limite à tout et on a bien discuté ensemble. L’idée n’est pas de dévoiler l’objectif qu’on s’est fixé. On s’est parlé de manière très claire. Il sait ce qu’il a à faire et il est tout à fait conscient comme entraîneur qu’il a une responsabilité sportive à assumer, que si à un moment donné, ça ne va pas, ça ne va pas », expliquait le patron du RCSC.

Même s’il disait ce vendredi soir qu’il continuerait à se battre pour relever le matricule 22, Edward Still avait probablement compris qu’il quittait pour la dernière fois une salle de presse en tant qu’entraîneur du Sporting de Charleroi, ce vendredi au Jan Breydelstadion.