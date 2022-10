Pierre Bouillon a bouclé bien trop tôt

Pierre Bouillon était instituteur de formation. Ce « plus beau métier du monde », qu’il adora, le laissa pourtant terriblement frustré.

« Lorsque tu construis une maison et qu’à la fin les lampes ne s’allument pas, tu tombes sur la bosse de l’électricien », avait-il coutume d’expliquer. « A l’école, si un gosse rate en calcul en 6e, ce n’est jamais de ta faute. C’est parce qu’il n’avait pas les bases, que l’instit de 3e n’était pas à la hauteur, que celui de 2e a été absent durant un trimestre, etc. Mais moi, je le prenais personnellement. Et au fond, dans la presse, c’est pareil : tu peux toujours te défausser, trouver mille et une circonstances pour expliquer pourquoi on a raté quelque chose. Mais ici aussi, moi, je le prends pour moi. »