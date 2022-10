Crise de l’accueil: De Croo plaide pour davantage de solidarité européenne

À lire aussi Chaos migratoire: la crise de l’accueil s’invite au conseil des ministres

La Belgique s’est plaint ces dernières semaines des arrivées de nombreux demandeurs d’asile déjà enregistrés ailleurs dans l’UE (et qui devraient donc, selon le controversé règlement de Dublin, être pris en charge dans le premier pays officiel d’arrivée), et de personnes dont la nationalité n’ouvre que rarement le droit à l’asile (là, la Serbie et sa politique de visas permissive est pointée du doigt). Belgique, Autriche, Pays-Bas, seraient davantage concernés que d’autres par ces nouvelles arrivées jugées « encombrantes » pour le réseau d’accueil.

Le Premier ministre Alexander De Croo a donc plaidé samedi pour davantage de solidarité européenne. « Il y a un moment où l’on doit dire, en tant que pays : on a fait notre part (…) Ce n’est plus possible que certains pays fassent de gros efforts et d’autres beaucoup moins », avance-t-il. Le parti a approuvé samedi le principe de plaider au niveau européen pour une clé de répartition obligatoire des demandeurs d’asile, qui viendrait remplacer le système Dublin.