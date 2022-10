Le sniper Kevin De Bruyne frappe à nouveau: le Diable rouge de Manchester City répond au but de Leandro Trossard avec un missile en pleine lucarne (vidéo)

De Bruyne et Trossard étaient tous les deux décisif dans ce duel, mais c’est City qui repart avec la victoire aux dépens de Brighton.

Les Diables rouges ont fait des étincelles dans le duel entre Manchester City et Brighton. Après la réduction du score via une frappe puissante de Leandro Trossard à la limite du rectangle, c’est Kevin De Bruyne qui a envoyé un missile dans les filets d’encore un peu plus loin.

Alors que les Seagulls poussaient pour égaliser, De Bruyne est bien servi par Bernado Silva à un quart d’heure du terme. Dans l’axe, il contrôle avant de véritablement fusiller Robert Sánchez.