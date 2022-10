Le Standard reçoit Anderlecht pour un Clasico sous tension: un stade en feu pour glacer Felice Mazzù?

Match sous haute tension entre le Standard et Anderlecht. Si Sclessin désire s’embraser comme lors des affiches face au FC Bruges et l’Antwerp, Felice Mazzù espère refroidir le torchon de plus en plus brûlant entre lui et sa direction…

Des éléments qui vont aussi aborder le choc après un revers du côté de Malines (2-0), mais qui, paradoxalement, se trouvent dans un état d’esprit bien plus apaisé que leur hôte du jour. L’irrégularité a beau être de mise cette saison, la manière avec laquelle les troupes de Ronny Deila abordent les affiches à domicile force le respect. Le Club de Bruges et l’Antwerp en savent quelque chose puisque ces deux monstres ont littéralement ramassé en bord de Meuse, se voyant renvoyer à leurs chères études sur le même score (3-0). Ronny Deila est un entraîneur malin et, malgré sa récente empathie pour son homologue anderlechtois, il demandera à ses ouailles de piquer le plus vite possible la bête mauve blessée, pour ne pas dire à l’agonie en championnat. Prendre l’avance rapidement permettrait de faire douter des esprits d’ores et déjà bouleversés et surtout, de faire gronder une tribune visiteuse au bord de l’ébullition. Dans les autres gradins, sold-out pour l’occasion, les taquineries risquent d’être de mise tout comme les chants incessants et de nature à mettre la pression sur un Anderlecht qui n’en a pas besoin.

Des encouragements ayant pour objectif de mener le Standard vers un succès à la maison qui le boude depuis… le fameux 12 avril et son issue écourtée par le corps arbitral. Ce sont donc trois points gagnés sur le pré et non via le tapis vert que les Standardmen viseront avec leur philosophie tournée vers l’offensive. En dépit des défections, de la fatigue découlant de la succession des matches et de la pression installée à différents niveaux sur leurs épaules, les 22 acteurs auront à cœur de produire et surtout, de vaincre. Pour chauffer les fesses des formations présentes dans le Top 4 dans le camp liégeois, et dans le but de ne pas prendre une nouvelle fessée du côté mauve et blanc. Une nouvelle punition qui ne passerait pas aux yeux de la direction et qui serait très certainement synonyme d’exclusion définitive pour Felice Mazzù.