European Open: Felix Auger-Aliassime écarte Richard Gasquet et rejoint Sebastian Korda en finale

Felix Auger-Aliassime a rejoint Sebastian Korda en finale de l’European Open le tournoi ATP 250 d’Anvers, joué sur surface dure, après sa victoire contre le Français Richard Gasquet en demi-finale samedi à la Lotto Arena.

Auger-Aliassime, 10e mondial et tête de série N.2, s’est imposé en deux sets 7-6 (7/2), 7-6 (7/3) face à Gasquet, 82e mondial et tombeur de David Goffin en quarts de finale vendredi. La rencontre a duré 2 heures et 1 minute.