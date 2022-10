Karim Benzema et Thibaut Courtois, primés lors de la cérémonie du Ballon d’or, mis à l’honneur avant le match du Real Madrid (vidéo)

Les deux Merengues ont présenté le Ballon d’or et le trophée Yachine aux supporters présents à Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid recevait Séville ce samedi soir à l’occasion de la 11e journée de Liga. L’occasion pour les supporters madrilènes de féliciter deux de leurs joueurs : Karim Benzema et Thibaut Courtois. Le premier pour avoir remporté le Ballon d’or et le second pour son trophée Yachine réservé au meilleur gardien de l’année.

Ce sont Luka Modric et Zinedine Zidane, anciens lauréats du Ballon d’or, qui ont accompagné l’attaquant français, tandis que le portier belge s’est vu présenter son trophée par Iker Casillas, gardien légendaire du Real.