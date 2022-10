La jeunesse au pouvoir et en finale à Anvers

Dès la première demi-finale, c’est la jeunesse qui a pris le dessus sur l’expérience à Anvers. Mais ce fut indécis jusqu’à la fin du tie-break du 3e set et les 2h42 de match. La première manche (1h04) donnait le ton d’un vrai mano a mano entre Dominic Thiem, 29 ans et ex-3e mondial, et Sebastian Korda, 22 ans et 36e à l’ATP, fils de Petr Korda, ancien nº2, et de Regina Rajchrtova, ex-26e joueuse mondiale. Aucune balle de break durant les 12 premiers jeux (!), et ce premier tie-break que le jeune Américain laissa filer 4-7, alors qu’il menait 4-2.