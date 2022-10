Kandouss a fait étalage de toutes ses qualités techniques: les bulletins de l’Union face au Club de Bruges

L’Union a réussi a prendre un point face aux Brugeois après avoir été menée 0-2 et en étant réduite à dix.

5,5 Moris : soirée frustrante pour le portier luxembourgeois, battu sur une frappe exceptionnelle de Skov Olsen après à peine 30 secondes puis du point de penalty au quart d’heure. Pour le reste, il n’a pas eu grand-chose à effectuer.

5 Sykes : suppléant ‘numérique’ de Van Der Heyden, suspendu, le défenseur anglais n’a guère eu le temps de se mettre en évidence. L’exclusion d’Adingra a en effet forcé Karel Geraerts à le remplacer par Lapoussin pour des raisons tactiques dès avant la demi-heure de jeu.

6 Burgess : parfois un peu trop nerveux, le boss de la défense a toutefois assumé sa part de boulot tout en inscrivant le but de l’espoir. Un exploit d’autant plus remarquable que la saison dernière, l’Union n’était pas parvenue à tromper Mignolet en quatre rencontres de championnat et de Champion’s Playoffs.