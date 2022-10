L’Union arrache un point avec ses tripes face à Bruges

À dix contre onze durant plus de 75 minutes et menée 0-2, l’Union est parvenue à revenir au score au courage et au forceps. Les Saint-Gillois assurent leur place dans le top 4 et poursuivent leur incroyable série de neuf matches sans défaite, toutes compétitions confondues.

Il ne fallait pas arriver en retard à l’Union ce samedi soir. Car à peine Bienvenu Boyata, le papa de Dedryck qui a joué à l’USG entre 1986 et 1994, avait-il donné le coup d’envoi que les Brugeois ouvraient le score. Il ne fallait en effet que 32 secondes à Skov Olsen pour faire trembler les filets de Moris.

La soirée commençait bien mal pour les Saint-Gillois qui recevaient, dans la foulée, un deuxième coup sur la tête. Au quart d’heure de jeu, Adingra provoquait un penalty et était exclu dans la foulée. Une double peine qui, pour de nombreux observateurs, paraissait bien sévère.

Son équipe menée 0-2 et réduite à dix, Karel Geraerts ne restait pas passif et tentait un coup tactique. Le coach des Jaune et Bleu faisait monter Lapoussin à la place de Sykes (titulaire en l’absence pour suspension de Van der Heyden) et passait à une défense à quatre. À charge de l’international malgache de s’occuper du back gauche, et de Nieuwkoop du droit.