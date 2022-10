Chine: Xi Jinping obtient un troisième sacre

Le président chinois Xi Jinping a été reconduit dimanche à la tête du Parti communiste, désormais composée de proches alliés, devenant le dirigeant le plus puissant depuis Mao Tsé-toung, fondateur du régime.

Xi Jinping, l’homme fort de Pékin a promis de «travailler dur dans l’accomplissement» de ses «tâches», immédiatement après avoir obtenu un troisième mandat de cinq ans, par un Comité central largement remanié du Parti communiste chinois (PCC).

Au Grand palais du peuple à Pékin, Xi Jinping, qui préside la Chine depuis dix ans, est arrivé dimanche à la tribune surmontée de la faucille et du marteau. Il était suivi des six autres hommes nommés au sommet du pouvoir chinois, tous des proches et alliés.