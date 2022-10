Les images impressionnantes du joueur de Lens Przemyslaw Frankowski, victime d’une fracture du nez (photos)

Lens a pris le dessus sur le terrain de l’OM ce samedi soir grâce à un but de Da Costa en fin de rencontre. Pourtant, une des images de la soirée concerne Przemyslaw Frankowski, le piston droit des Sang et Or.

Peu avant la pause, Pape Gueye et le Lensois Frankowski se sont percutés involontairement en plein visage avant de rester de longues minutes allongés sur la pelouse. Le milieu marseillais s’en est sorti avec un petit pansement au menton. Pour le Polonais, c’était un peu plus compliqué. Il a été blessé au nez et souffre d’une fracture. Malgré ça, Frankowski a tout de même voulu continuer la rencontre mais il a tout de même changé de maillot avant de reprendre le match.