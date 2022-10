«Il ne joue pas à son meilleur niveau»: malgré son but contre Brighton, Pep Guardiola explique que Kevin De Bruyne peut mieux faire

Manchester City s’est imposé 3-1 ce samedi après-midi contre Brighton grâce notamment à un but de Kevin De Bruyne. En conférence de presse, Pep Guardiola, entraîneur de City, expliquait en attendre plus du Diable rouge.

Avec un doublé d’Erling Haaland et un but de Kevin De Bruyne, Manchester City a retrouvé le chemin de la victoire contre Brighton. Malgré le but du Diable rouge, Pep Guardiola n’était pas satisfait de la prestation de son milieu offensif.

« Kevin peut mieux faire », expliquait l’entraîneur de Manchester City. « Il ne joue pas à son meilleur niveau. Un but fantastique, mais il ne joue pas à son meilleur niveau. » Pep Guardiola a ajouté ensuite : « Il le sait. Je n’ai pas besoin de le lui dire. Sa dynamique n’est pas parfaite. J’en ai parlé avec lui. Le but est exceptionnel et grâce à lui nous n’avons pas souffert dans les dernières minutes. »