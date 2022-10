Taylor Swift explose la concurrence

Taylor Swift, 32 ans, peut être fière d’elle. Vendredi, sans prévenir, elle publiait son dixième album, Midnights, peu de temps après la paire folk Folklore et Evermore parus en juillet et décembre 2020. Un disque qui va rapidement devenir « l’album le plus écouté en une seule journée » au point de provoquer des pannes intermittentes dans plusieurs pays sur la plateforme de streaming Spotify, lors de sa publication à minuit. Les États-Unis n’ont pas été le seul pays touché puisque le problème technique qui, dans la plupart des cas, a été résolu dans l’heure, a aussi surtout touché la France et le Royaume-Uni.