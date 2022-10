Museum Night Fever: 16.000 visiteurs ont poussé la porte de 3 à 4 musées bruxellois samedi soir

Pas moins de 16.000 visiteurs ont poussé la porte de ces divers établissements culturels à Bruxelles samedi soir, soit 4.000 de plus que l’édition précédente.

La « Museum Night Fever » permettait de visiter en dehors des heures classiques d’ouverture – entre 19h00 et 01h00 du matin – 34 musées, soit le plus grand nombre jamais réuni depuis le lancement de cette initiative par l’asbl Brussels Museums. Sur les 16.000 personnes qui ont visité des musées participants, 75 % avaient moins de 35 ans « confirmant que l’engouement pour les musées ne s’essouffle pas, surtout quand l’inattendu, l’originalité et la fête sont de mise », mettent en avant les organisateurs.