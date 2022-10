Italie: la post-fasciste Giorgia Meloni, 1ère femme à diriger le pays, a pris ses fonctions

La passation de pouvoir entre Mario Draghi et Georgia Meloni s’est déroulée ce dimanche matin sous les ors du palais Chigi à Rome, siège du gouvernement à deux pas du Parlement, un siècle exactement après l’arrivée au pouvoir de Mussolini, dont Georgia Meloni fut une admiratrice.

A son arrivée sur le tapis rouge installé pour l’occasion, Mme Meloni, vêtue d’un tailleur pantalon noir et chemisier blanc, a passé en revue la garde d’honneur au son de la fanfare. Visiblement émue, elle a été accueillie en haut des escaliers par M. Draghi, qui lui a souhaité «bienvenue» et l’a ensuite reçue pour un tête à tête de plus d’une heure.