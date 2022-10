Gary Neville, légende de Manchester United, tacle sèchement Cristiano Ronaldo: «L’équipe est meilleure sans lui» (vidéo)

Lors du match contre Chelsea, Cristiano Ronaldo a été mis à l’écart après avoir refusé d’entrer en cours de jeu face à Tottenham. Une situation qui interpelle de nombreux consultants et anciennes gloires du football.

Gary Neville, consultant sur Sky Sports, n’a pas mâché ses mots par rapport à la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United. « C’est la deuxième fois que Cristiano s’en va avant la fin d’un match et je dois dire que c’est quelque chose d’inacceptable. L’équipe est meilleure sans lui et Erik ten Hag le sait. Je pense que la seule chose que le club et Cristiano peuvent faire c’est de se réunir au cours de la semaine prochaine et de mettre fin à cette relation. Je pense qu’il faut passer à autre chose. »