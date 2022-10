Elections législatives 2024: le MR valide 21 propositions socio-économiques qui figureront dans son programme

Un nouveau contrat social et fiscal ». C’est sous ce titre que le MR a tenu dimanche à Bruxelles un congrès programmatique consacré aux propositions socio-économiques que le parti défendra lors des prochaines élections, attendues en 2024. Vingt-et-une propositions ont été approuvées par les militants, après un processus participatif interne d’un an.

Parmi ces propositions, les libéraux ont validé l’idée d’inscrire l’orthodoxie budgétaire dans la Constitution (un des trois points ratifiés en congrès sans le moindre non, malgré quelques abstentions). Ils souhaitent aussi limiter les allocations de chômage dans le temps (à deux ans pour les moins de 55 ans, prolongation possible moyennant formation), dans une logique assurantielle et d’activation, et mettre en place une aide sociale garantie, mais plafonnée. Il ne s’agit pas d’une allocation universelle, mais d’une aide sociale égale ou un peu supérieure au seuil de pauvreté, mais 20 à 30 % moindre qu’un revenu issu du travail. Le plafonnement serait fixé au niveau des aides auxquelles l’allocataire aurait droit : celui-ci devrait choisir entre un logement social, le tarif social énergie, la crèche gratuite ou encore le transport public gratuit, etc. afin de ne pas dépasser le montant mensuel accordé.