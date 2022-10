Impôts: Georges-Louis Bouchez appelle une baisse estimée à 8 milliards d’euros

À lire aussi Bouchez-Crucke, l’histoire d’une relation qui s’est progressivement abîmée

« La solidarité c’est comme l’amour »

Dans ce contexte, le MR, partenaire gouvernemental au fédéral, a déjà appelé à une baisse des impôts ("tax down") plutôt qu’à un glissement de la fiscalité ("tax shift").

Georges-Louis Bouchez a rappelé ce message dimanche. «La solidarité, c’est comme l’amour: ça doit aller dans les deux sens. Les travailleurs doivent être mieux récompensés», a-t-il plaidé dans un discours centré sur «les classes moyennes et populaires». «Nous sommes le seul et unique mouvement du travail dans ce pays», a-t-il soutenu.

« Nous devons faire des choix industriels et technologiques »

Depuis la salle de congrès du Docks Bruxsel, Georges-Louis Bouchez a aussi eu quelques mots pour les participants à la marche du climat, qui devaient se réunir à 13h00 à la gare du Nord pour défiler jusqu’au Parc du Cinquantenaire. «Le MR ne va pas culpabiliser les uns et les autres. Nous devrons faire des choix industriels et technologiques.» Et de répéter le plaidoyer libéral en faveur du nucléaire: «outre l’hydrogène, nous devrons construire dans les deux à trois prochaines années de nouveaux réacteurs, que les SMR (Small Modular Reactors) soient prêts ou non. C’est maintenant que les choix doivent être faits». Dans un appel vidéo à l’émission ’De Zevende Dag’ (VRT), il a ajouté souhaiter que le gouvernement actuel désigne déjà des sites où construire de nouveaux réacteurs. «Nous devrons commencer la construction en 2024, avec le nouveau gouvernement. Et nous devrions donc déjà désigner les emplacements maintenant.»

Dans son discours, le président du MR s’est ensuite adressé aux écologistes: «ils ne doivent pas prolonger le nucléaire pour me faire plaisir, ou faire plaisir à (la militante climatique suédoise) Greta (Thunberg, NDLR), mais parce que le pays en a besoin. Nous devons nous inspirer du modèle française et suédois, et certainement pas du modèle allemand.» L’Allemagne a décidé de fermer ses centrales après la catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon, en 2011, et de passer aux énergies renouvelables. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a mis en péril la sécurité de l’approvisionnement en gaz, a toutefois rebattu les cartes.