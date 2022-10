L’entraîneur de Charles De Ketelaere à l’AC Milan perd un peu patience: «Il doit faire plus, il le sait»

Après avoir manqué plusieurs matchs à cause d’une blessure musculaire, Charles De Ketelaere a joué une trentaine de minutes de jeu contre Monza en Serie A ce samedi soir. Son concurrent, Brahim Diaz, a brillé, avec un doublé inscrit en première période. La prestation de Charles De Ketelaere était décevante et en conférence de presse, son entraîneur, Stefano Pioli, n’a pas hésité à mettre un peu de pression.

L’entraîneur italien a d’abord rassuré par rapport aux comparaisons entre Brahim Diaz et le Diable rouge : « On oublie que Brahim en est à sa troisième année chez nous, alors que Charles est à depuis quelques mois. Je pensais le faire jouer dans les 15 dernières minutes. Il a la qualité pour avoir un impact dans notre phase offensive. Il doit en faire plus, il le sait aussi. »