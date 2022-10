Monica Bellucci: «Vieillir, ça veut dire aussi: tu es encore là!»

Monica Bellucci ne s’en cache pas, elle vient d’avoir 58 ans. Elle assume simplement alors que d’autres actrices plus jeunes nous soufflent à l’oreille de ne pas mentionner leur âge. Elle dit joliment « j’ai mûri » et on se dit que toutes les femmes aimeraient « mûrir » comme elle. Plusieurs fois désignée comme l’une des femmes les plus belles du monde, Monica Bellucci peut bien avoir 58 ans, personne n’y croit. Sa silhouette continue de faire fantasmer et sa beauté est toujours envoûtante. A cela s’ajoutent l’humour, la pertinence, la gentillesse et ce petit accent aux parfums d’Italie. Monica Bellucci, c’est une carrière internationale et tous les genres abordés, plus d’une soixantaine de films et tout récemment l’interprétation de Maria Callas sur scène. On se souvient de Malèna, de Tornatore, La passion du Christ, de Mel Gibson, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, de Alain Chabat, 007 spectre, de Sam Mendes ou Matrix, des frères Wachowski.