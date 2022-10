Netflix compte bien proposer du streaming de jeux vidéo

Et si le prochain « Netflix du jeu vidéo » était en réalité… Netflix ? Le géant de la vidéo à la demande a en tout cas assuré, par la voix de son vice-président en charge du jeu, « être sérieusement en train d’explorer » une offre de cloudgaming. Netflix est donc en train de plancher sur une manière de proposer du jeu vidéo en streaming directement sur un écran sans avoir besoin d’ordinateur ou de console.

Les velléités gaming de la société sont toutes récentes. Il y a un peu moins d’un an, Netflix annonçait se lancer dans le jeu vidéo. Tous les abonnés avaient désormais l’opportunité de télécharger sur leurs smartphones une poignée de jeux mobiles aux ambitions très mesurées. Depuis, le service s’est étoffé jusqu’à proposer une trentaine de jeux. Et la qualité de certains comme « Into the Breach » ou « Oxenfree », même s’ils ne sont pas très récents, ne souffre d’aucun débat.