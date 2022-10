Wallonie: le réseau TEC encore perturbé ce dimanche

Le réseau de transport en commun était encore « très fortement perturbé » dimanche après-midi à Charleroi, toujours à la suite d’un mouvement débuté vendredi matin et qui s’est prolongé durant le week-end.

Dans un point de la situation à 14h30, le TEC indique que les dépôts de Genson et Anderlues sont bloqués. Les lignes de bus et de métro démarrant depuis ces dépôts sont donc interrompues, avec des dizaines de voyages supprimés. Les lignes concernées sont les lignes 1, 3, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 35, 91, 91b, 710, 154, 155, 156, 158, 158b, M2, M1ab, M4 ab, City Bus et Midi Docherie.