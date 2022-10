Le Brexit a-t-il rendu le Royaume-Uni ingouvernable?

Les Tories sont sur le point de choisir leur quatrième Premier ministre en six ans. Du point de vue de l’Europe, le Brexit est l’une des raisons qui explique ce chaos. Selon Joël Reland, chercheur associé à l’institut UK in the Changing Europe, les tensions liées à la sortie de l’Union européenne révèlent surtout un sentiment nationaliste qui aurait fini par s’exprimer d’une manière ou d’une autre.

Le Royaume-Uni est-il devenu ingouvernable depuis le référendum sur la sortie de l’Union européenne ?