European Open: Felix Auger-Aliassime remporte le tournoi d’Anvers

Felix Auger-Aliassime s’est adjugé la 7e édition de l’European Open. Le Canadien, 10e mondial et tête de série N.2, s’est imposé 6-3, 6-4 en 1 heure et 24 minutes face à l’Américain Sebastian Korda 36e mondial, dimanche à la Lotto Arena en finale du tournoi ATP 250 d’Anvers, joué sur surface dure et doté 648.130 euros.

Felix Auger-Aliassime, 22 ans, disputait dimanche la 12e finale de sa carrière, la 4e cette année. Il a enlevé dans la Métropole son 3e titre sur le circuit après ceux glanés à Rotterdam, en février dernier, et Florence, dimanche dernier. Cette année, il a perdu une seule finale, à Marseille en février.