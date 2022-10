Lotto-Dstny: Andrei Tchmil candidat au poste de CEO

Après ceux d’Axel Merckx et Rik Verbrugghe, le nom d’Andrei Tchmil s’ajoute à la liste des candidats potentiels à la succession de John Lelangue à la tête de l’équipe Lotto-Dstny.

Chargé par l’UCI d’un programme de développement du cyclisme en Europe de l’Est après sa carrière de coureur, puis ministre des Sports en Moldavie et manager général du Team Katusha, l’ancien Russe, polyglotte, dispose d’une expérience polymorphe.

Fortement peiné par la dégradation de « son » équipe Lotto en D2 (Conti Pro), Tchmil (qui célébrera ses 60 ans le 22 janvier prochain) a fait acte de candidature pour reprendre le team en main. « Certes, tous ne s’appellent pas Van Aert ou Evenepoel mais comment se fait-il qu’avec autant de jeunes coureurs belges de talent, Lotto doive quitter le WorldTour ? » a déploré l’ancien Mouscronnois auprès de nos confrères de HLN. « Je souhaite revenir en Belgique et devenir le manager de Lotto », une équipe dont il a porté les couleurs entre 1994 et 2002.

Icône de l’équipe à la fin du siècle dernier, redoutable puncheur qui a réussi quelques-uns des plus hauts faits d’armes d’une armée rouge alors pas encore en déroute (Paris-Roubaix 1994, Paris-Tours 1997, Milan-Sanremo 1999, Tour des Flandres 2000), le Russo-Belgo-Moldave est établi à Chisinau (Moldavie) depuis 2014, où il gère une petite manufacture de cycles (Andrei Tchmil Bike Company). Une entreprise qui produisait environ 1.000 vélos par an, du moins avant le conflit en Ukraine.

André Tchmil, après Axel Merckx et Rik Verbrugghe : les candidats de renom ne manquent donc pas pour rendre des couleurs et une ligne directrice à une équipe qui devra défendre son nouveau rang en D2 dès 2023, dans le sillage d’Arnaud De Lie et Caleb Ewan.