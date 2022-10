Une visite d’Etat en Lituanie, sur fond de guerre

Philippe, Mathilde et quelques ministres entament ce lundi une visite de trois jours dans l’Etat balte. Avec pour objectif, notamment, de vanter la coopération militaire entre nos deux pays et avec l’Otan, dans le contexte de guerre russe en Ukraine.

Deux fois par an (hors pandémie), le roi Philippe et la reine Mathilde quittent le pays pour une visite d’Etat, l’une en Europe, l’autre hors Europe. Le choix de la destination ne se fait pas au hasard. Il dépend tout d’abord d’une invitation du pays hôte, mais aussi de questions d’opportunité, d’agenda, de contexte diplomatique ou politique. Sans oublier l’élément symbolique ou la date anniversaire qui jouent régulièrement un rôle. Ainsi en est-il du voyage qu’entreprennent en Lituanie ce lundi, et pour trois jours, le couple royal et cinq ministres.

La Belgique célèbre en effet cette année, le 27 décembre, ses 100 ans de ses relations diplomatiques avec la Lituanie. C’est à cette date, en 1922, que notre pays a reconnu la république de Lituanie, sans jamais reconnaître son annexion ultérieure par l’Union soviétique.