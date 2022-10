Enquête: la grande misère de la police judiciaire

L’impuissance. La peur d’une submersion de la criminalité financière et organisée. Face à ces constats, plusieurs maillons de la chaîne pénale ont alerté sur le manque de moyens de la police judiciaire fédérale (PJF). En interne puis en public. Un an que cela dure, entre réunions police-magistrature, Conseil national de sécurité en décembre 2021, un cri d’alarme en février de l’ancien président du Collège des procureurs généraux dans nos colonnes, des auditions au parlement… Un an plus tard, le Premier ministre Alexander De Croo utilise le terme de narcoterrorisme, le gouvernement bande les muscles. Du moins dans le discours.