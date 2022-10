Standard – Anderlecht arrêté: «Pourtant, l’arbitre a été très patient et tolérant», réagit notre consultant arbitrage Stéphane Bréda

Alors que le marquoir affiche 3-1 dans ce Standard-Anderlecht, les supporters anderlechtois envoient des fumigènes sur la pelouse de Sclessin. 57e minute, l’arbitre M. Van Driessche renvoie les joueurs aux vestiaires. La rencontre n’aura repris qu’environ 7 minutes avant que le referee ne siffle la fin du match.

« L’arbitre a simplement appliqué la procédure », explique Stéphane Bréda, notre consultant arbitrage. « Et encore, M. Van Driessche a été très patient et tolérant pour que le match aille à son terme. Il aurait déjà pu arrêter définitivement la partie quelques minutes plus tôt. Il a usé de toute son expérience et des cartouches à sa disposition mais quand des pseudo-supporters veulent arrêter un match… »