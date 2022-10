Ronny Deila impressionné par la prestation de Nicolas Raskin face à Anderlecht: «L’équipe nationale? S’il continue comme ça, tout est possible…»

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht a été définitivement arrêté après 63 minutes de jeu après des jets de fumigènes des supporters anderlechtois alors que le score était de 3-1 pour les Liégeois dimanche à Sclessin lors de la 14e journée de Jupiler Pro League.

Forcément, la prestation du matricule 16 a particulièrement plu à son entraîneur, Ronny Deila. Après la déception à Malines, les Rouches ont su réagir de la plus belle des manières face au rival de toujours. « C’est une soirée incroyable, avec une ambiance incroyable », a expliqué le Norvégien au micro d’Eleven Sport après la rencontre. « J’aimerais remercier toutes les personnes présentes ce soir, en particulier les supporters. On a connu une entame de match très compliquée, mais on a réussi à revenir dans la rencontre, notamment grâce à nos fans. Je suis donc très heureux du résultat et de notre prestation ce soir. Cela dit, je suis quand même déçu de la manière dont cette rencontre s’est terminée. C’est vraiment une mauvaise image pour notre championnat… »