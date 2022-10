Aron Dönnum a demandé sa compagne en mariage sur la pelouse du Standard: sa future épouse n’est pas une inconnue... (vidéos)

Si le Clasico a offert de tristes scènes, il a également donné lieu à un grand moment d’émotion pour Aron Dönnum qui, après la fin prématurée de la rencontre, a demandé à même la pelouse, agenouillé devant la tribune 3, la main de sa fiancée.

Celin Bizet, puisque c’est son nom, n’est pas une inconnue puisqu’elle évolue à Tottenham et en équipe nationale de Norvège. Très émue, elle a dit « oui » à son amoureux, avant que le couple ne soit chaleureusement félicité par les joueurs et le staff du Standard, réunis autour de lui, mais aussi par les supporters liégeois. Surréaliste ! « On n’était pas du tout au courant », a expliqué après coup William Balikwisha.