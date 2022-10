8 pour Raskin, 6 pour Bodart: voici les bulletins du Standard lors du Clasico

6 Bodart : le gardien liégeois ne peut rien sur le magnifique but rapide de Verchaeren. Après cela, il n’a strictement plu rien eu à faire, devant se contenter d’être attentif sur les rares ballons anderlechtois expédiés dans sa surface de réparation.

6,5 Fossey : certes fautif sur le but bruxellois, où il se jette trop vite, il a parfaitement aniné le couloir droit et a été récompensé par un but. Très actif, il a concédé très peu face à Amuzu.

7 Dussenne : roulé dans la farine par Refaelov sur le but anderlechtois, il s’est rattrapé offensivement en envoyant de la tête un ballon sur le poteau de Van Crombrugge (17e) avant de servir Fossey sur le but du 2-1.