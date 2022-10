Cihan Canak a brillé pour son premier Clasico avec le Standard: «C’était encore mieux que dans un rêve»

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht a été définitivement arrêté après 63 minutes de jeu après des jets de fumigènes des supporters anderlechtois alors que le score était de 3-1 pour les Liégeois dimanche à Sclessin lors de la 14e journée de Jupiler Pro League.

Pour les joueurs du matricule 16, ce Clasico restera bien évidemment un moment particulièrement marquant dans leur carrière. Et certainement encore plus pour le jeune Cihan Canak. À 17 ans à peine, le Verviétois disputait là le tout premier Clasico de sa jeune et prometteuse carrière. Et l’offensif n’a pas démérité, loin de là. « Je me suis régalé », a réagi le jeune homme formé au Standard au micro d’Eleven Sport après la rencontre. « Avec l’ambiance créée par les supporters, c’était vraiment parfait. Quand je suis monté sur la pelouse, je ne savais pas quoi faire. Je regardais partout, je ne savais pas où donner de la tête. C’était encore mieux que dans un rêve. Honnêtement, je souhaite à tous les jeunes joueurs de vivre ce moment une fois dans leur carrière. »