Royaume-Uni: Boris Johnson ne sera pas candidat au poste de Premier ministre

« Le Royaume-Uni est un grand pays, mais nous sommes confrontés à une profonde crise économique », a écrit sur Twitter Rishi Sunak, 42 ans, qui a été ministre des Finances de février 2020 à juillet dernier, quand il avait démissionné. « C’est pourquoi je me présente pour être le leader du Parti conservateur et votre prochain Premier ministre. Je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays », a-t-il poursuivi.