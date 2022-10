Carnet du 25 février 2017: vie privée

Marie-Martine Schyns a été contrôlée deux fois en état d’ivresse. Les personnalités publiques ont le droit d’avoir une vie privée et d’en faire ce qu’ils veulent. Y compris déconner.

Alcool au volant, la presse au tournant. On ne passe plus rien à personne. Des confrères ont donc signalé que Marie-Martine Schyns (CDH) ne boit pas que de l’eau le samedi soir. La ministre de l’Education a été contrôlée par deux fois (en pas un an). Elle avait sifflé de la bière spéciale. Elle s’est fait choper.

Maligne, Marie-Martine Schyns (en bref : MMS) a présenté ses excuses sans se chercher des excuses. C’est l’attitude parfaite. Dans ces cas-là, faut pas biaiser. C’est exactement comme dans les tribunaux de police, où (expérience vécue) le juge gronde le délinquant de la route en l’arrosant de questions qui autorisent peu le vrai débat d’idées. Aux assises, ça pinaille. Au tribunal de police, non.

« – Vous rouliez à du 137km/h.

– Oui.

– C’est une vitesse excessive.

– Oui.