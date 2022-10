Carnet du 15 octobre 2016: gaffe à la gaffe

On dit souvent qu’un politique, aux élections, est jugé sur ses projets, pas sur son bilan. Possible. En tout cas, un bilan, ici, pour nos gouvernements belges, c’est toujours difficile.

On dit souvent qu’un politique, aux élections, est jugé sur ses projets, pas sur son bilan. Possible. En tout cas, un bilan, ici, pour nos gouvernements belges, c’est toujours difficile. La faute à notre scrutin proportionnel et à notre régime de coalitions (à quatre partis, cinq, six : allez savoir qui a fait quoi…).

La faute, aussi, à l’alternance. Elle est peut-être salutaire pour la démocratie. Elle est néfaste au débat. Elle brouille l’analyse. Si un gouvernement se flatte d’un bon résultat, le prédécesseur fait valoir qu’il y est pour quelque chose. Si un gouvernement se désole d’un échec, le prédécesseur fait valoir qu’il n’y est pour rien. Bref ! Qui est responsable de quoi ? No lo sé. Qui a fait quoi ? No lo sé. A quoi doit-on ceci ? No lo sé. Qui a fait le con ? No lo sé.