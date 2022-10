Carnet du 14 mars 2015: la ligne cohérente de la N-VA

C’est à Hugo Schiltz (Volksunie) que l’on doit l’initiative du Pacte d’Egmont (oui, aujourd’hui : un peu de paléontologie politique). Le pacte d’Egmont, c’est cet accord négocié en 1978/1979 par les socialistes, les chrétiens, la VU et le FDF. Il vidait toutes nos querelles institutionnelles (on scindait BHV, on créait les Régions, etc.). Tout. Mais l’accord a volé à l’eau à cause du CVP (CD&V) qui était déjà, autrefois, ce qu’il est encore aujourd’hui.

Quand il dit oui, il pense peut-être. Quand il dit peut-être, il pense non. Et quand il dit non, il pense peut-être.