Carnet du 8 novembre 2014: le gouvernement des crocodiles

En 1946, Paul-Henri Spaak forma une équipe que l’on appela le « gouvernement des crocodiles ». Il ne devait pas ce surnom à quelque projet de flanquer les crocs dans nos acquis sociaux. C’est à cause du journal La Wallonie. En Une, celui-ci avait publié deux photos. L’une montrait Spaak et trois de ses ministres. L’autre montrait des sauriens. La légende signalait : « Les crocodiles du zoo de Hambourg, repus, se chauffent au soleil. » Le problème, c’est que le metteur en page s’est planté. Que la légende sur les crocos fut placée sous la photo de Spaak. Et que, sous la photo des reptiles teutons, figuraient, en légende, les noms de Spaak et de ses ministres.