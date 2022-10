Hommage: dans les carnets du samedi de Pierre Bouillon

PS et SP.A proposent de composer le Sénat avec des citoyens tirés au sort. Une belle idée… méchamment démagogique et sans intérêt.

C’est bien, le pouvoir. Mais l’opposition, c’est bien aussi. C’est un divan qui permet, les fesses calées dans le moelleux de l’irresponsabilité, de dire (un peu) n’importe quoi. C’est le moment idéal pour promettre toutes les mesures impayables et/ou irréalistes. Comme on est dans l’opposition, elles ne peuvent pas se concrétiser. Que risque-t-on, donc ? Rien, sinon se rendre sympathique.

C’est dans ce cadre, et pas un autre, qu’il faut analyser la proposition socialiste de composer le Sénat avec des citoyens tirés au sort. Ceci a été suggéré par les députés Peter Vanvelthoven (SP.A) et Laurette Onkelinx (PS).

D’abord, on se représente mal la chose, sur le plan pratico-pratique. Les citoyens tirés au sort siégeraient combien de temps ? Si c’est un an, par exemple, on ne voit pas bien l’intérêt. Si c’est cinq ans (le temps d’une législature), ça pourrait sembler longuet. Et pour faire quoi, aussi ? Le Sénat n’est plus qu’un salon où l’on bavarde. Y inviter des non-élus relèverait d’un foutage de gueule. A supposer que l’on renforce les pouvoirs du Sénat, pour donner du sens à l’affaire, on tique : on confierait donc des prérogatives à des individus qui n’ont pas été choisis, voulus, par la population ? En prime, que fait-on si le sort désigne un imbécile absolu ou une saleté fasciste ?

Une fois décapée de son vernis sympathique, cette proposition apparaît comme une froide négation de nos principes démocratiques, lesquels supposent que la direction du navire soit confiée à des personnes désignées et désirées par l’électorat. Là, on s’en remettrait au hasard, lequel est, hélas… dictatorial.

Ajoutons que la proposition PS/SP.A alimente le cliché selon lequel nos dirigeants seraient des divinités détachées du sol. A l’inverse, et tout aussi implicitement, elle pose que le citoyen serait un ange de pureté, habité d’une sagesse qui manquerait à l’élite. Bref : au lieu de réhabiliter le politique, cette proposition accentue le cliché d’une élite impure.

On le sait : dans l’esprit du PS et du SP.A, il s’agirait de combler ce fameux fossé entre la politique et ses administrés. Un : on ne voit pas pourquoi, comment, et pour quelle raison, l’envoi d’une brigade citoyenne au parlement comblerait le fossé dont il est question. Deux : celui-ci n’est pas un fait nouveau. Il est une donnée naturelle de la démocratie et existe depuis que des hommes ont inventé l’idée de confier leur sort à d’autres. Exercer le pouvoir déçoit – c’est fatal. Et donc, poum : the fossé.

Tout le monde est responsable de cela. Le politique. Et le citoyen, qui s’éloigne du débat public par paresse, parce qu’il y a plus rigolo à faire et parce qu’il fait beau dehors (matez, par exemple, les audiences chancelantes du débat télé politique dominical).

Que peut faire le politique ? Il est coincé parce que l’affaire publique est complexe, erratique, naturellement confuse. En d’autres termes, il est condamné à ennuyer. Sauf à parler court, parler simple, se borner à défendre une petite idée élémentaire et, surtout, accrocheuse. Bref : ce que font si bien les populistes. Lesquels, comme on le sait, ont le vent en poupe, amenés au pouvoir par ces citoyens qui ne sont pas, à dire vrai, et tout bien pesé, beaucoup plus fréquentables que les politiques.