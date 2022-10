Une tornade frappe le nord de la France: des dégâts impressionnants (photos et vidéo)

Situés entre Arras et Bapaume, les petits villages de Bihucourt (360 habitants) et Hendecourt-lès-Cagnicourt (320 habitants) ont été frappés ce dimanche en fin d’après-midi par une tornade. Les dégâts sont impressionnants, mais aucune victime n’est à déplorer.

C’est un spectacle de désolation dans le village de Bihucourt, petite commune située entre Arras et Bapaume. Ce dimanche, peu avant 19 heures, ce qui semble être une tornade (de force 3) a tout dévasté sur son passage sur une grande partie du village (autour des rues de Bapaume, du Centre et Dorier), rapporte La Voix du N ord.

Une cellule de crise a été activée en mairie en présence du préfet, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Aucune victime n’est heureusement à déplorer en dehors de quelques blessures légères. Pour Alain Castanier, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, «la tornade a touché en enfilade plusieurs villages et Bihucourt est la commune la plus touchée. La moitié des habitants est à reloger (soit environ 150 personnes).» Le principal danger actuel est la présence sur la voie publique de nombreux câbles électriques arrachés. Des équipes d’Enedis ont été appelées pour sécuriser les lignes.

Apocalypse

Lysiane, 26 ans, parle d’«apocalypse» suite au passage de cette tornade. «J’ai cru qu’on allait mourir avec mon copain. Ça grondait de partout avec le bruit du tonnerre en continu. Une heure après que la tornade tournait au-dessus de chez moi, je tremblais encore.». «C’est comme si on était aspiré, témoigne Catherine Sauvage. À un moment, on pensait que c’était de la grêle qui tombait mais c’était en fait les tuiles du hangar du voisin qui s’étaient envolées.»

La solidarité s’est très vite organisée dans le village pour aider les sinistrés. La plupart seront hébergés dans de la famille ou chez des voisins.