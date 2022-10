Nicolas Raskin heureux de l’ambiance créée par les supporters du Standard: «Ce n’était qu’une question de temps avant que Sclessin ne redevienne un enfer!»

Si l’ensemble de son groupe a répondu à ses attentes lors de ce Clasico, Ronny Deila tenait à sortir un nom du lot : Nicolas Raskin. Auteur, avec un brin de chance, du premier but liégeois, le médian était dans tous les bons coups ce dimanche. « Il m’a vraiment impressionné », poursuit le tacticien. « Il grandit à chaque match et, ce soir, c’était vraiment le roi sur le terrain. Il incarne vraiment l’esprit Standard. Bien sûr, je pense qu’il devrait signer un nouveau contrat. Mais, ça, ce sont des affaires internes au club et nous y travaillons. S’il devrait être appelé par Roberto Martinez en équipe nationale ? S’il continue comme ça, tout est possible… »

Également interrogé au micro d’Eleven Sport, le médian était heureux de l’ambiance créée par les supporters liégeois. « Standard-Anderlecht, c’est un match qui reste particulier. L’année passée, quand on était en difficulté, Anderlecht ne nous a pas fait de cadeau. Alors, forcément, on n’allait pas leur en faire non plus. On a fait le match qu’il fallait. Quand on voit nos résultats récents, surtout à la maison, cela montre bien que c’est dur de venir jouer chez nous. Et tant que l’on aura cette envie de gagner et ce soutien du public, cela va continuer. Même si, de toute façon, je savais que ce n’était qu’une question de temps avant que Sclessin redevienne un enfer. »