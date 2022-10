Ronny Deila réagit aux incidents du Clasico: «Cela me rend triste, c’est un non-respect du foot»

Je peux comprendre la frustration. Les victoires et les défaites font partie du football, mais il y a aussi des règles à respecter. Ce n’est pas ce que j’ai vu ce dimanche et cela me rend triste. Je n’avais jamais vécu cela auparavant. C’est un non-respect du jeu, du foot. Cela ne donne pas une bonne image de notre compétition. La situation est difficile pour Anderlecht, mais encore une fois, vous devez respecter les règles.

Le Standard a livré une prestation plus que convaincante, on imagine que vous en êtes satisfait ?

C’était un match incroyable. Nos fans étaient au top. Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli. Les joueurs en premier. J’ai aimé leur façon de rentrer dans la rencontre.

Malgré ce but rapide d’Anderlecht, vos joueurs n’ont en effet rien lâché. C’est rare qu’ils parviennent à gagner en étant menés au score…

Nous avons beaucoup appris des défaites passées. Nous avons appris à ne pas perdre la tête dans ces moments-là. Nous sommes restés organisés et calmes en sachant que nous allions avoir des occasions de marquer. C’est comme ça que des équipes comme Bruges et Genk fonctionnent. Et puis, avant le match, nous étions très confiants.

Un mot sur la prestation de Nicolas Raskin, qui a permis à votre équipe d’égaliser dans ce Clasico ?

C’est l’homme de ce match à mes yeux. On parle d’un leader, d’un joueur qui fait le jeu devant et derrière. Son niveau est en constante évolution, il doit maintenir ce niveau de performance. C’est un joueur extrêmement important pour nous. Je suis fier de lui car avant, c’était un joueur beaucoup plus émotionnel. Aujourd’hui, il est beaucoup plus calme et discipliné sur le terrain.

Comment expliquer son évolution depuis deux, trois mois, vous qui étiez inquiet en août quant à sa situation personnelle ?

Le travail ! Tout simplement ! Il sait qu’il doit être à 100 % à chaque entraînement. J’étais là pour lui dans les moments difficiles. Mais il doit garder cette concentration sur le plus long terme car pour moi, il a une belle carrière qui l’attend devant lui. J’aime le voir jouer et j’espère qu’il restera chez nous même si c’est une discussion qu’il doit avoir avec la direction. Le voir à la Coupe du monde ? Il y a beaucoup de bons joueurs dans l’équipe belge mais s’il continue à prester à ce niveau, tous les espoirs sont permis.