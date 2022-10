Philip Zinckernagel après la belle prestation du Standard face à Anderlecht: «Il y a tellement de talent dans ce groupe…»

« Des chocs très intenses, j’en avais déjà vécu dans ma carrière mais qui se terminent comme ça, avant terme, jamais… C’est même un peu frustrant, on aurait voulu continuer à 3-1 mais ça devenait dangereux, surtout pour Arnaud » : alors que le vacarme assourdissant des supporters anderlechtois mécontents résonnait jusqu’aux entrailles de Sclessin, Philip Zinckernagel savourait la performance d’une équipe qui avait à cœur de se racheter après le couac de Malines. « On savait que le match serait assez ouvert car Anderlecht était au pied du mur », relevait le troisième buteur. « Aron Dönnum et moi avons, je pense, assez bien profité des espaces. Pour la première fois cette saison, nous avons réussi à inverser la tendance et à gagner un match après avoir été menés, c’est très important pour la suite de la compétition. Nous ne sommes pas encore très réguliers mais l’équilibre entre jeunes joueurs et plus expérimentés se dessine. Il y a tellement de talent dans ce groupe… »