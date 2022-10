Doter la police judiciaire d’une vraie perspective d’avenir ne serait que justice

Les appels à l’aide lancés par les plus hauts magistrats de ce pays, dénonçant l’état de délabrement de la police judiciaire fédérale, résonnent dans l’enceinte de la Chambre et les colonnes de la presse depuis plus d’un an désormais. Mais en multipliant les rencontres avec des enquêteurs de la PJ, qu’ils soient spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité financière ou l’analyse scientifique, c’est aussi la voix du terrain que Le Soir a tenu à écouter.