Le débrief de Philippe Albert après les incidents lors de Standard-Anderlecht: «Virer Mazzù? Je ne vois pas d’autre issue»

1 « À chaque match, les Mauves se tirent une balle dans le pied »

« Anderlecht a bien entamé le match, a ouvert le score puis, comme d’habitude, un grain de sable vient enrayer la mécanique. Cette fois-ci, ce grain de sable, c’est le but de Nicolas Raskin. Le médian rouche fait 30 mètres tout seul, peut tirer et marquer, même si son envoi est dévié. Fabio Silva et Majeed Ashimeru ont l’occasion de faire une faute professionnelle, comme un tirage de maillot, mais ne la commettent pas et voilà le résultat… Avec cette égalisation, on a senti que la rencontre basculait totalement en faveur des Liégeois. C’est fou mais à chaque match, les Anderlechtois se tirent une balle dans le pied. À ce niveau-là, ça se paie cash. Sans parler de leur gestion catastrophique des phases arrêtées.