Mexique: deux morts après le passage de l’ouragan Roslyn

La tempête tropicale Roslyn, qui a touché terre dimanche dans le nord-ouest du Mexique en ouragan de catégorie 3, a tué au moins deux personnes et a endommagé des maisons et détruit des routes.

Nous avons constaté qu’une personne est décédée à Rosamorada », a déclaré Jorge Benito Rodriguez, le secrétaire à la sécurité de l’Etat de Nayarit, à la télévision publique. Le département de la protection des citoyens et des incendies a ensuite avancé qu’un homme de 80 ans avait succombé dans l’effondrement d’une lourde structure dans sa maison sur l’île de Mexcaltitán.

Diparition de l’ouragan en fin de soirée

Il a touché les environs de Santa Cruz (Etat de Nayarit), où vivent 1.200 personnes, qui vivent principalement de la pêche et de l’agriculture. A 23h HB, après avoir été rétrogradé en tempête, il se trouvait à 115 km de la ville de Durango, dans le nord du pays, et présentait des vents soutenus de 75 km/h, selon la même source. L’ouragan devrait « s’affaiblir rapidement » à mesure qu’il progresse vers le nord, montagneux, du Mexique, précise le NHC, avant de « se dissiper en fin de soirée ou lundi matin ».

Des dégâts matériels, quelques inondations, des chutes d’arbres et des glissements de terrain ont été signalés par les autorités de protection civile des Etats de Nayarit et de Jalisco (ouest), les plus affectés par l’ouragan.

Les inondations « ne représentent pas un risque en tant que tel », a indiqué le directeur de la protection civile de Nayarit, Pedro Núñez. La station balnéaire de Puerto Vallarta (Etat de Jalisco), qui compte quelque 220.000 habitants et est l’une des plus grandes villes de la zone touchée par l’ouragan, a commencé à recenser les dégâts.