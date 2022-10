France: de mini-tornades causent des dégâts dans le nord du pays (photos et vidéo)

Une «mini-tornade» s’est abattue dimanche soir dans les Hauts-de-France à Conty, près d’Amiens, et un «phénomène violent» similaire a frappé des dizaines de maisons et arraché des toitures à Bihucourt.

Il y a eu une mini-tornade sur le secteur de Conty, avec de nombreux dégâts matériels, et un point de situation est en train d’être effectué, mais à ce stade, aucune victime» n’est à déplorer, a indiqué à l’AFP la préfecture de la Somme, dans le nord de la France. «Plusieurs infrastructures et habitations ont été endommagées» sur cette commune et celle d’Ô-de-Selle, a-t-elle plus tard précisé, comptabilisant «une soixantaine de bâtiments» au total. «Dix foyers doivent être relogés» et «plusieurs dizaines» d’autres ont été privés d’électricité.

Les sapeur-pompiers du Pas-de-Calais font pour leur part état d’«un gros phénomène météorologique localisé sur la commune de Bihucourt en particulier», mais aussi sur «les communes d’Ervillers et Hendecourt-lès-Cagnicourt» vers 19h. «On a une trentaine d’interventions, une quarantaine de maisons impactées dont certaines ont eu la toiture arrachée», ont-ils détaillé, sans utiliser le mot «tornade». «Beaucoup de sapeur-pompiers sont sur place pour réaliser la protection des biens», ont-ils précisé.