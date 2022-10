Inondations et mini-tornade en Wallonie picarde

Il était un peu plus de 19h ce dimanche lorsque de violents orages, suivis de pluies diluviennes, ont éclaté en Wallonie picarde.

« Nous avons été alertés à 19h15 et nos dernières interventions se sont clôturées vers 23h30. Au total, nous sommes intervenus à une cinquantaine de reprises, d’abord pour des inondations, puis pour des toitures endommagées, des tuiles jonchant la voie publique et de nombreux tronçonnages d’arbres qui entravaient des rues. A Willaupuis et Braffe (Péruwelz) une mini-tornade a traversé ces deux villages causant de gros dégâts matériels. Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé », indiquait-on peu avant 7h au dispatching des pompiers de la Wapi.

Dans le nord de la France, une « mini-tornade » s’est également abattue dimanche soir sur Conty, près d’Amiens dans la Somme, et un « phénomène violent » similaire a frappé des dizaines de maisons et arraché des toitures à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais.

